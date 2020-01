Radny KO o odejściu Łongiewskiej-Wijas. "Jest kotem chodzącym swoimi drogami"

Można nazwać ją "ekstrawagancką", jest niezależnym "kotem chodzącym swoimi ścieżkami" - tak Łukasz Tyszler z Koalicji Obywatelskiej mówił o byłej już klubowej koleżance, szczecińskiej radnej Edycie Łongiewskiej-Wijas.

W "Rozmowie pod krawatem" komentował odejście Łongiewskiej-Wijas z klubu. I zapewniał, że dalej chce z nią współpracować.- Wyrażam taką chęć i oczekuje tej współpracy z panią radną Łongiewską-Wijas z naszym klubem, nie tylko z klubem, z innymi radnymi w działaniach dla dobra mieszkańców. To jest wybór pani radnej osobisty, do niczego nie była przymuszana. Moje osobiste zdanie jest takie, że od samego początku trochę nie bardzo dobrze czuła się w tym garniturze zwanym klubem radnych. Jest osobą ambitną, dość samodzielną, kotem chodzącym swoimi drogami - powiedział Tyszler.Edyta Łongiewska-Wijas była przewodniczącą komisji kultury, jej styl pracy nie podobał się innym członkom KO, którzy wspomnianą komisję opuścili. Później skrytykowała Piotra Krzystka, wtedy została zawieszona. A w tym tygodniu sama odeszła.Do Tyszlera, szefa klubu, Łongiewska-Wijas napisała, tu cytat: "Nie mam natury obłąkańczo wiernego psa, idącego posłusznie za panem, który go bije".