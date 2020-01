Otwarto następny ekoport w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Dziesiątki mieszkańców Szczecina przyszło na otwarcie nowego ekoportu, czyli Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Jeszcze kilka lat temu, kiedy Miasto otwierało pierwszy taki punkt w Szczecinie, towarzyszyły temu protesty - mówi Michał Przepiera, zastępca prezydenta miasta Szczecin.- Dzisiaj otwieramy kolejny ekoport w Szczecinie, to jest już dziewiąty. Ekoport, czyli miejsce, w którym możemy jako mieszkańcy przywozić odpady, czyli specjalne frakcje, które nie mogą trafiać do innych naszych pojemników. Natomiast jest to też miejsce spotkań mieszkańców osiedla i oczywiście tego, co niezwykle dzisiaj ważne, czyli edukacji, informacji, ponieważ są tu sale multimedialne odpowiednio wyposażone - informuje Przepiera.- Można przynieść do nas co najmniej 10 nakrętek, które będzie można wymienić na napój, słodki przysmak lub kwiat doniczkowy - zachęcali organizatorzy.- Zawsze zbieramy w domu. - Nie liczyłem ile mam, ale na pewno więcej niż 10. - W szkole mamy podobną akcję i czasami dostajemy pochwały różnego rodzaju. Fajnie jest zbierać - opowiadali szczecinianie.Ekoport znajduje się u zbiegu ulic Witkiewicza i Taczaka. Odpady można przynosić już od poniedziałku od godziny 9:00 do 19:00.