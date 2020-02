Fundacja na Rzecz Zwierząt Dzika Ostoja bez Białowolskiej

Marzena Białowolska odchodzi z Fundacji na Rzecz Zwierząt Dzika Ostoja. źródło: https://www.facebook.com/dzikaostoja/

Marzena Białowolska odchodzi z Fundacji na Rzecz Zwierząt Dzika Ostoja. Aktywistka poinformowała o tym na profilu organizacji na Facebooku.

Oświadczenie Białowolskiej potwierdza konflikt pomiędzy nią a drugim członkiem zarządu fundacji, Michałem Kudawskim.



"Nie podam ręki nikomu, kto znęca się nad zwierzętami i ludźmi. Fundatorzy mogą w to nie wierzyć, ale ja nie będę czekała i patrzyła na to, aż pewnego dnia stanie się to również w Fundacji, która ma być schronieniem dla potrzebujących zwierząt" - czytamy w oświadczeniu Marzeny Białowolskiej.



Jednocześnie aktywistka zapewnia, że nie zamierza rezygnować z pracy na rzecz zwierząt. W oświadczeniu uspokaja, że Fundacja na Rzecz Zwierząt Dzika Ostoja zabezpieczyła środki na budowę ośrodka dla zwierząt, który mieszkańcy wybrali w Szczecińskim Budżecie Obywatelskim.

Relacja Bartłomieja Czetowicza