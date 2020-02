Radni PiS: "Nie zapominajmy o drobnym handlu"

Pomysł na ratowanie miejskiego handlu zaprezentowali radni Prawa i Sprawiedliwości. Wśród propozycji, które wniosą pod obrady sesji jest między innymi: zniesienie opłaty targowej i obniżka czynszów za dzierżawę na miejskich targowiskach.

Około 250 tysięcy złotych, tyle do budżetu Szczecina wpływa z opłaty targowej. To niespełna procent rocznego budżetu miasta. Natomiast dla przedsiębiorcy, każda złotówka jest cenna. Opłaty targowej nie ma m.in. w Katowicach czy Gdyni - mówił radny Marcin Pawlicki.- Nie powinno się zapominać o tym drobnym handlu, który jeżeli nie pomożemy teraz, jeżeli nie zmobilizujemy radnych do pomocy, to w perspektywie kilku lat nie będzie miał racji bytu - powiedział Pawlicki.Radni Prawa i Sprawiedliwości wysłali też do prezydenta Szczecina pytania w sprawie miejskich targowisk oraz wnoszą o stworzenie planu ratowania ich. Poza tym samorządowcy PiS chcą, aby Koalicja Obywatelska i Bezpartyjni poparli stanowisko o obniżkę czynszów na miejskich targowiskach - mówi radna Agnieszka Kurzawa.- Dzięki odpowiedziom będziemy mogli stworzyć dyskusję również z kupcami na targowiskach miejskich, która pozwoli wypracować najlepsze rozwiązania - dodaje Kurzawa.Najbliższa sesja rady miasta w Szczecinie odbędzie się 25 lutego.