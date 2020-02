"Każda partia ma prawo mówić o sprawach krajowych na forum europejskim"

Fot. www.wikipedia.org / Amio Cajander

Nie można porównywać działalności opozycji na forum europejskim do "targowicy" - mówił w "Rozmowie pod krawatem" Paweł Kowal z Koalicji Obywatelskiej.

Polityk podkreślał, że w czasach rządów PO-PSL także PiS występował w Brukseli z wewnętrznymi sprawami Polski.



- Czy jedna partia, czy druga, trzecia, jeśli będzie korzystała z instytucji europejskich żeby tam mówić o sprawach krajowych, ma do tego prawo. Inna sprawa czy to jest korzystne, czy ona sama uważa, że to jest dla niej korzystne. Ale obiecuję, że nigdy nikogo pod tym kątem i za coś takiego nie będę wyzywał od "targowicy". Bo Polsce nie jest potrzebne więcej awantury, niż ją mamy. "Targowica" to "targowica", a Unia Europejska to Unia Europejska. Te rzeczy w ogóle nie są do siebie podobne i nie mają ze sobą nic wspólnego - mówił Kowal.



Obecny szef Platformy Obywatelskiej w wywiadzie dla niemieckiej gazety, apelował do władz Unii Europejskiej o "zaostrzenie kursu" wobec Polski w związku z reformą sądownictwa. Inny polityk opozycji Robert Biedroń z Lewicy stwierdził, że "PiS zniszczył Polskę bardziej niż komuniści".