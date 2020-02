Jest zgoda na dzierżawę gruntu pod budowę kolejnego kościoła na Prawobrzeżu [ZDJĘCIA]

Szczecińska rada miasta zgodziła się na wydzierżawienie gruntu pod budowę kościoła na prawobrzeżu miasta.

"Za" parafią przy osiedlu "Nad Rudzianką" głosował opozycyjny PiS. Bezpartyjni prezydenta byli podzieleni, przy czterech głosach "za", jednym "przeciw" i trzech wstrzymujących się. "Przeciw" była radna niezrzeszona oraz Koalicja Obywatelska - chociaż tu z 12. osobowego klubu głosowało 9 osób, jedna usprawiedliwiła nieobecność - a dwójka radnych KO na głosowanie się spóźniła.Na wniosek Prawa i Sprawiedliwości - skoro to trzecie podejście do szeroko dyskutowanej w mediach uchwały - większość zgodziła się, by radni nie zabierali głosu w czasie sesji.Głos zabrali mieszkańcy osiedla "Nad Rudzianką". Konrad Kula zbierał podpisy "przeciw". Tłumaczył, że kościoły w okolicy są, a nie ma żłobka czy placu zabaw. I atakował prezydenta i jego klub Bezpartyjnych.- Hasło wyborcze Bezpartyjnych doczekało się rozszerzenia: "Mieszkańcy przede wszystkim"... mają siedzieć cicho. Plotki mówią, iż nowy pan radny Bagiński, jest bardzo zainteresowany inwestycją kościoła w tej lokalizacji - mówił Kula.Adam Szewczyk z Prawobrzeża jest za budową kościoła. Tłumaczył, że parafia tworzy wspólnotę, a miejsca jest i na kościół i na inne potrzebne mieszkańcom inwestycje.- Powstanie parafii było planowane i jest planowane nie zamiast, ale wraz - mówił Szewczyk.Ostateczny wynik głosowania to 14 radnych "za", 11 "przeciw", a trzy osoby się wstrzymały.