Biznesmen przyznał, że wręczył Gawłowskiemu 400 tys. zł łapówek

Biznesmen z Darłowa przyznał, że wręczył łącznie 400 tysięcy złotych łapówek politykowi Platformy Obywatelskiej. W czwartek przed sądem Krzysztof B. swoimi zeznaniami obciążył Stanisława Gawłowskiego.

Senator pieniądze miał otrzymać za pomoc w ustawianiu przetargów w Zarządzie Melioracji. Na początku rozprawy Krzysztof B. przyznał się do zarzucanych mu przez prokuraturę czynów. Oświadczył, że chce poddać się karze i zaznaczył też, że będzie odpowiadał na pytania sądu i prokuratora, ale nie na pytania obrońców senatora.- Wręczyłem pieniądze Gawłowskiemu w gotówce. Polityk tłumaczył, że chce wspierać lokalnych przedsiębiorców, ale kampanie wyborcze są kosztowne - zeznawał w prokuraturze biznesmen Krzysztof B. i potwierdzał to w czwartek przed sądem.Jak dodał, Gawłowski zapewniał, że dyrektor Zarządu Melioracji Tomasz P. jest na tyle inteligentny, że będzie wiedział jak ustawić przetargi.Według zeznań biznesmena, Gawłowski na potrzeby przetargów w Zarządzie Melioracji polecił mu założyć jeszcze jedną firmę, m.in. z jego pasierbem, która miała zajmować się realizacją inwestycji drogowych i hydrotechnicznych. Spółka na początku miała uczestniczyć jako podwykonawca i stopniowo nabierać doświadczenia, aby w przyszłości mogła samodzielnie zajmować się dużymi inwestycjami.Natomiast wcześniej podczas swoich zeznań senator PO dyskredytował biznesmena twierdząc, że jest on powiązany z PiS-em. To jeden z argumentów Gawłowskiego, że proces jest polityczny i prokuratura w sposób fałszywy sporządziła akt oskarżenia.