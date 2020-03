Ligarski: wiedza polityków o Żołnierzach Wyklętych jest tylko jednozdaniowa

Naukowiec z IPN apeluje: - Niech politycy zajmą się polityką a historycy historią. Tak o dyskusji na temat Żołnierzy Wyklętych komentował w "Rozmowie pod krawatem" dr Sebastian Ligarski z Oddziałowego Biura Badań Historycznych szczecińskiego IPN.

Ostry atak na Niezłomnych przypuścili zwłaszcza działacze Lewicy - mówią o "zbrodniarzach" i "mordercach". Ligarski odpowiadał, że to brak elementarnej wiedzy o historii Żołnierzy Wyklętych.- Miałbym prośbę do polityków, żeby generalnie zajęli się polityką, a sprawy historyczne zostawili historykom. Gdyby zapytać, co tak naprawdę wiedzą na tematach tych o których mówią, o Rajsie ps. "Burym", Józefie Kurasiu ps. "Ogniu" i wielu innych, no to myślę, że ich wiedza jest tylko i wyłącznie jednozdaniowa. Natomiast w okresie 1945-1956 w organizacjach podziemnych zdarzały się różne sytuacje. Natomiast trzeba o tym pisać w odpowiednich kontekstach, trzeba pamiętać również o emocjach i nastrojach - mówił Ligarski.Jak podkreślał Ligarski, tak zwana "czarna karta" historii Żołnierzy Wyklętych to nie jest temat nowy, od lat też badany przez historyków, którzy mają odpowiednie naukowe narzędzia do opisywania tych czasów.