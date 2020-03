To już w sobotę: ul. Krygiera nieprzejezdna

Węzeł Granitowa. Fot. UM

Od sobotniego poranka nie przejedziemy w obu kierunkach przez ul. Floriana Krygiera w Szczecinie. Ulica zostanie zamknięta miedzy ul. Granitową a skrzyżowaniem z Ustowską.

Będziemy musieli korzystać z uciążliwych objazdów, na przykład przez rondo w Zdrojach i Batalionów Chłopskich. Trzeba się będzie liczyć z korkami.



- Będziemy się starali, by tych utrudnień było jak najmniej; planujemy roboty wykonać do wakacji, mniej więcej pod koniec czerwca powinniśmy otworzyć ten odcinek - zapowiada dyrektor kontraktu, Piotr Arabczyk.



Poza samochodami budowy, policją i służbami ratunkowymi pojadą tylko autobusy.



- Autobus linii 61 będzie przejeżdżał co 20-30 minut - dodaje Marcin Charęza z Urzędu Miasta Szczecin.



Kierowcy nie mają złudzeń.



- Będą korki, tragedia. - Będą straszne korki. - Czasami trzeba, no trudno - mówili reporterowi Radia Szczecin.



Rowerem, hulajnogą czy taksówką również przejechać się nie da.