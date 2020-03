Od soboty zamykają ul. Floriana Krygiera

Fot. Piotr Rakowski [Radio Szczecin/Archiwum]

Pierwsze dni zamknięcia ulicy Krygiera będą bardzo ciężkie dla tych, którzy będą musieli przejechać z Podjuch do centrum Szczecina - mówił, w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji", kierownik zespołu ds. organizacji ruchu w szczecińskim magistracie.

Dlatego ruch ograniczamy tam już od soboty - dodał Marcin Charęza. - Żeby mieszkańcy mieli czas na zorganizowanie sobie nowych czasów przyjazdów pomiędzy wyjściem z domu a punktem docelowym. Gdybyśmy zamknęli w poniedziałek rano na pewno byłby armagedon - powiedział Charęza.



W Szczecinie będzie wiele informacji o objazdach, zabraknie ich jednak na autostradzie A6. Marcin Charęza tłumaczył, że mogłyby one wprowadzić niepotrzebne zamieszanie. Dodał, też, że zamknięcie ul. Krygiera powinno być widoczne w samochodowych nawigacjach, chociaż miasto takiej informacji bezpośrednio nie wysyłało.



- Może nawet nie po kilku dniach, ale znacznie szybciej, zostaniemy poinformowani w aplikacji - poinformował Charęza.



Przez ul. Krygiera będą mogły przejeżdżać tylko auta z budowy, a także służb oraz miejskie autobusy. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego poinformował, że częstotliwość kursowania będzie taka sama jak do tej pory, chyba, że będzie taka potrzeba to zostanie zwiększona. Utrudnienia mają potrwać do czerwca.