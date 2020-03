Jacyna-Witt o marszałku: Wisi gdzieś u klamki rządu, zamiast rozpocząć inwestycję

Marszałek województwa powinien najpierw rozpocząć budowę nowej stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, a dopiero później prosić o rządowe pieniądze na ten cel.

Tak w "Samorządowej przeplatance" Radia Szczecin mówiła radna sejmiku z Prawa i Sprawiedliwości. Małgorzata Jacyna-Witt w ten sposób komentowała najnowsze informacje w sprawie inwestycji.Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej po raz drugi odmówiło dofinansowania, o które wnioskował marszałek województwa Olgierd Geblewicz. Jak mówiła Jacyna-Witt, Geblewicz powinien o dofinansowanie wystąpić do miasta.- Pan marszałek akurat na to nie może znaleźć pieniędzy i cały czas wisi gdzieś u klamki rządu, zamiast rozpocząć tę inwestycję; pokazać, że potrafi tę inwestycję prowadzić. Wtedy zapewne otrzymałby dodatkowe finansowanie. Tym bardziej, że my mocno nalegamy na pana marszałka, żeby wystąpił do prezydenta Szczecina o dofinansowanie, bo ta stacja Pogotowia Ratunkowego będzie służyła wyłącznie mieszkańcom naszego miasta - powiedziała Jacyna-Witt.W Szczecinie mają powstać dwie nowe stacje Pogotowia Ratunkowego. Mniejsza przy Duńskiej i większa na Twardowskiego. I właśnie na tę brakuje pieniędzy. Jej budowa ma kosztować ponad 50 mln złotych. Województwo starało się o dofinansowanie w wysokości połowy tej kwoty.