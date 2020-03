Będzie nowa promenada w Świnoujściu [WIDEO, ZDJĘCIA, WIZUALIZACJE]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Prawdopodobnie już w trakcie najbliższych Świąt Wielkanocnych oddana do użytku zostanie Promenada Historyczna w Świnoujściu.

Prace przy jej modernizacji trwały blisko dwa lata i obecnie są już na ukończeniu. Przebudowywana promenada będzie miała częściowo charakter zabytkowy.



- Chcemy ją zrewitalizować, bo jej lata świetności dawno minęły, stąd nowe nawierzchnie, nowoczesne rozwiązania: bardzo dużo ławek, zegar wodny, zacieniacze, parasole..., a przede wszystkim pięknie urządzona zieleń. I to już niebawem - zapowiada zastępca prezydenta Świnoujścia, Barbara Michalska.



Obok Promenady Historycznej kilka tygodni temu władze Świnoujścia oddały do użytku także Promenadę Zdrowia. Jej ponad kilometrowy odcinek przebiega wzdłuż morza, równolegle do przebudowywanej Promenady Historycznej.



Koszt obu inwestycji to ponad 20 milionów złotych.