Stan epidemii w Polsce. Co to oznacza?

Premier Mateusz Morawiecki podpisał rozporządzenie o wprowadzeniu w Polsce stanu epidemii. Co to oznacza między innymi dla mieszkańców Szczecina?

Mówiąc krótko: władza będzie miała dodatkowe narzędzia do walki z koronawirusem.Stan epidemii oznacza zaostrzenie ograniczeń, dotyczących między innymi kwarantanny.Kary za jej nieprzestrzeganie wzrosną z pięciu do trzydziestu tysięcy złotych. Zostaną też zastosowane dodatkowe mechanizmy sprawdzania, czy dana osoba odbywa kwarantannę pod adresem, który podała.Wprowadzony stan epidemii daje władzom możliwość kierowania do pracy przy walce z koronawirusem - ministrowi zdrowia na terenie kraju, a wojewodom na terenie województw.Jak mówił szef resortu zdrowia, Łukasz Szumowski, delegowani do walki z epidemią mogą być pracownicy służby zdrowia, a także inne osoby.Państwo będzie mogło wprowadzić regulację cen. Rozporządzenie precyzuje także ograniczenia dotyczące transportu i handlu.Dodatkowo przerwa szkolna została przedłużona do Wielkanocy. Nauczyciele od 25 marca mają realizować podstawę programową prowadząc nauczanie online. Termin egzaminów ósmoklasisty i maturalnych - jak na razie - nie uległ zmianie.Wprowadzenie stanu epidemii nie ma wpływu na termin wyborów prezydenckich.