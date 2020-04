Protest na granicy, bo "Warszawa nas nie słyszy"

Protesty odbędą się niemalże na wszystkich przejściach po niemieckiej stronie granicy. Może wziąć w nich udział maksymalnie 20 osób. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

"Wpuśćcie nas do pracy! Wpuśćcie nas do domu!” - pod tym hasłem odbędą się w piątek protesty na polsko-niemieckiej granicy.

Mieszkańcy pogranicza protestują przeciwko obowiązkowej kwarantannie, która w związku z pandemią, obowiązuje po wjeździe do Polski.



Nie możemy pojechać do pracy, opiekować się mieszkającymi w Szczecinie rodzicami. Jesteśmy bezradni - przyznaje mieszkający od kilkunastu lat w przygranicznym Rosow, Radosław Popiela.



- Nie mamy możliwości dojazdu do pracy, do rodziny... Ten lock down całkowicie paraliżuje Polaków mieszkających po niemieckiej stronie granicy - podkreślił Popiela.



W sprawie zmiany przepisów, do polskiego rządu pisma skierowały już zarówno władze przygranicznych niemieckich landów, jak i polscy samorządowcy. O zmianę zasad zabiega również polski prezydent Euroregionu Pomerania, Krzysztof Soska.



Niestety Warszawa nas nie słyszy - uważa Marta Szuster, organizatorka protestu na przejściu granicznym w Rosówku, radna gminy Mescherin.



- Warszawa nie słyszy i Warszawa absolutnie nie rozumie pogranicza. Zawsze mówię o tym głośno: większość osób nie mieszkających na pograniczu nie rozumie, w jaki sposób tutaj się żyje, nie rozumieją, że dla nas te granice nie istnieją - tłumaczy Marta Szuster.



Do pytań związanych z sytuacją pracowników transgranicznych odniósł się we wtorek na facebooku premier Mateusz Morawiecki.



Zapowiedział, że zobowiąże wojewodów, żeby w trybie pilnym postarali się wypracować rozwiązania w tej sprawie.



Protesty odbędą się niemalże na wszystkich przejściach po niemieckiej stronie granicy. Może wziąć w nich udział maksymalnie 20 osób.



