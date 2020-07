Przenośny respirator trafił do szczecińskiego Szpitala Wojskowego [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

W ramach akcji #wdzięcznimedykom Szpital Wojskowy w Szczecinie otrzymał od Caritas przenośny respirator.

W ten sposób Caritas chce pomóc służbie zdrowia w walce z koronawirusem i okazać personelowi wsparcie za pracę w trudnych warunkach.



Przenośny respirator udało się kupić dzięki zbiórce zorganizowanej przez Fundację Małych Stópek. We wtorek oficjalnie przekazano sprzęt.



- Oddajemy go w państwa ręce. Można go zabrać na oddział. Akcja pod hasłem #wdzięcznimedykom została uruchomiona przez Caritas Polska w odpowiedzi na wielkie zapotrzebowanie szpitali i placówek medycznych, znajdujących się na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem - mówi ks. Maciej Szmuc, dyrektor Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.



- Nawet najlepsi specjaliści, a takich tutaj mamy w szpitalu, dzisiaj bez sprzętu nie są w stanie tak skutecznie pomagać pacjentom, jak byśmy tego chcieli. Dlatego takie wsparcie jest bardzo istotne - mówi Krzysztof Jurkowski, zastępca komendanta 109. Szpitala Wojskowego w Szczecinie.



- Kieruje wdzięczność do całego środowiska medycznego. Chciałbym serdecznie im podziękować za ofiarność i zaangażowanie - mówi ks. Tomasz Kancelarczyk z Fundacji Małych Stópek.



Sprzęt kosztował ok. 35 tysięcy złotych. W sumie do placówek medycznych w całym kraju trafi 100 respiratorów.