CBA podejrzewa prezesa spalarni o szkodę wielkich rozmiarów. Chodzi o 19 mln zł

Wyrządzenie szkód w wielkich rozmiarach spółce zarządzającej szczecińską spalarnią - o takie przestępstwo funkcjonariusze CBA podejrzewają Tomasza Lachowicza, prezesa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów.

Radio Szczecin dotarło do szczegółów zawiadomienia, jakie Centralne Biuro Antykorupcyjne złożyło do Prokuratury Regionalnej w Szczecinie. Śledztwo w tej sprawie zostało wszczęte dwa tygodnie temu.Budowa spalarni sprawiła szczecińskim urzędnikom wiele kłopotów. Najpierw był spór z pierwszym wykonawcą, który opuścił budowę, później okazało się, że inwestycja jest 75 milionów złotych droższa. Sprawą zainteresowało się Centralne Biuro Antykorupcyjne.Według CBA, prezes spalarni Tomasz Lachowicz miał działać na szkodę spółki wypłacając jednemu z podwykonawców - spółce Doraco - blisko 27 milionów złotych. Natomiast według Centralnego Biura Antykorupcyjnego należało wypłacić jedynie 7 milionów, bo na tyle prace wykonane przez Doraco wyliczył główny wykonawca - spółka Mostostal.Według funkcjonariuszy, prezes ZUO nie wykonał wyceny robót dokonanych przez Doraco, a wypłacił blisko 27 milionów złotych w drodze negocjacji. Według kontrolerów CBA, prezes Lachowicz miał obowiązek dokonania wyceny prac i mógł to zrobić, bo dysponował inwentaryzacją robót wykonanych przez Doraco i Mostostal. Dlatego według CBA doszło do wypłacenia nienależnych ponad 19 milionów złotych spółce Doraco. W ten sposób prezes Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów miał nie dopełnić ciążącego na nim obowiązku dbania o interes spółki i wyrządził jej szkodę w wielkich rozmiarach.Spółka Doraco była podwykonawcą Mostostalu, czyli pierwszej firmy, która miała zbudować spalarnię. Poza tym Mostostal wygrał ze szczecińską spalarnią proces w sądzie o ponad 30 milionów złotych. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów pieniędzy jeszcze nie zwrócił, bo złożył kasacje do Sądu Najwyższego.W trakcie budowy spalarni jej prezes Tomasz Lachowicz otrzymał ponad 200 tys złotych nagród od prezydenta Piotra Krzystka.