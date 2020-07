Wyzwał i pobił policjantów. Grożą mu 3 lata za kratami

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin/Archiwum]

Zwyzywał i pobił policjantów oraz rzucił się na ratowników medycznych. Teraz krewki mieszkaniec Stargardu odpowie za to przed sądem. Jest akt oskarżenia.

Do zdarzenia doszło na koniec ubiegłego roku. Policjanci podczas interwencji na ulicy przy agresywnym mężczyźnie zostali przez niego zaatakowani - najpierw ich wyzywał, po czym zaczął kopać. W pewnym momencie zaczął pluć na funkcjonariuszy i grozić im śmiercią.



Wyzywał też i próbował pobić obecnych na miejscu ratowników medycznych. Po przewiezieniu na SOR atakował też lekarza.



Podejrzany na wniosek prokuratora trafił do aresztu tymczasowego. 35-latek był w przeszłości karany. Teraz za znieważenia oraz naruszenia nietykalności cielesnej grozi mu do 3 lat więzienia.