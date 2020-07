Wojewoda Zachodniopomorski apeluje o zniesienie kar dla Polaków odwiedzających Meklemburgię

Wojewoda Zachodniopomorski Tomasz Hinc domaga się od rządu Meklemburgii-Pomorza Przedniego zaniechania karania polskich turystów przebywających na terenie tego landu.

W tej sprawie interweniować ma Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Rząd Polski domagać się będzie ujednolicenia przepisów, do tych obowiązujących obecnie w landzie Brandenburgii.Zdaniem Wojewody Zachodniopomorskiego Tomasza Hinca obecnie obowiązujące obostrzenia na terenie Meklemburgii-Pomorza Przedniego są mocno krzywdzące.- My turystów niemieckich w żaden sposób nie karzemy, my się cieszymy, że oni przyjeżdżają. Nie możemy się godzić na to, żeby po stronie niemieckiej nasi obywatele, którzy chcą pojechać w celach turystycznych byli karani. To uważamy za sytuację krzywdzącą i głęboko niesymetryczną, oczekujemy, że ta symetria będzie - mówił Hinc.Zdaniem posła Leszka Dobrzyńskiego zdumiewającą jest obecnie sytuacja braku masowych protestów w tej sprawie na polsko-niemieckiej granicy.- Oczekiwałbym symetrii od organizatorów protestów, żeby tym razem stanęli w obronie Polaków, którzy płacą mandaty. Kiedy były żądania w stosunku do rządu polskiego to była ta odwaga, teraz kiedy trzeba te żądania wysunąć w stosunku do władz niemieckich, to jakoś brakuje tego głosu, brakuje tych protestów - przekonywał Dobrzyński.Według nieoficjalnych informacji obecnie obowiązujące obostrzenia po stronie landu Meklemburgii-Pomorza Przedniego mają obowiązywać przynajmniej do końca lipca.