Krytyka PKW nie pomogła. Członek komisji z koszulką "Konstytucja". Został odwołany [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin], zdjęcia:Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Mimo krytyki ze strony Państwowej Komisji Wyborczej, członek komisji wyborczej na szczecińskim Warszewie znów założył koszulkę z logo "Konstytucja". Został odwołany w trybie natychmiastowym.

- Decyzję taką podjął Komisarz Wyborczy w Szczecinie - informuje Krzysztof Kołodziejski z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie. - Komisarz Wyborczy w Szczecinie pan Jacek Szreder podjął taką decyzję. Będzie musiał natychmiast opuścić komisję. Tylko czekamy aż pan komisarz podpisze postanowienie i zostanie mu dostarczone postanowienie. Uzasadnienie to artykuł 184, paragraf 1 Kodeksu Wyborczego: nierzetelne wykonywanie swoich obowiązków.



Przed dwoma tygodniami mężczyzna, który przyszedł w koszulce z logo "Konstytucja", został odwołany przez członków komisji na Warszewie z funkcji przewodniczącego. O podejrzeniu złamania ciszy wyborczej została poinformowana policja.



Tak jak dwa tygodnie temu, tak i teraz o tym przypadku poinformowali nas słuchacze. Jak mówi Agnieszka Przybylska z Ruchu Kontroli Wyborów, członkowie komisji wyborczych powinni powstrzymać się od jakichkolwiek manifestacji.



- Dziś po raz kolejny doszło do sytuacji, która jest niedopuszczalna. Członek komisji, który wcześniej był w poprzednich komisjach jako przewodniczący założył koszulkę, która jednoznacznie się kojarzy z konkretną opcją polityczną, a więc jest formą agitacji politycznej za konkretnym kandydatem. Jest to napis konstytucja, nie tylko napis, ale też ten charakterystyczny układ - powiedziała Przybylska.



Dwa tygodnie temu miała miejsce taka sama sytuacja. Podczas konferencji prasowej odniósł się wtedy do niej szef Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak.



- Chodzi o to, by komisje wyborcze miały charakter apolityczny, niezwiązany z żadną ze stron, kandydatem, komitetem wyborczym. Jeżeli dopuścimy jednych to zaraz przyjdzie druga grupa chcąc wykazać swoje symbole - argumentował.



Plakat "Konstytucja" stworzył artysta i ilustrator Luka Rayski. Logo było wykorzystywane podczas manifestacji Komitetu Obrony Demokracji. Cisza wyborcza trwa do 21. Za jej naruszenie grozi grzywna nawet do miliona złotych.