Zbiórka dla Franka Kępy na finiszu [WIDEO]

Już tylko niewiele ponad 20 tysięcy złotych potrzeba na leczenie Franka Kępy. Do tej pory zebrano prawie 9 mln złotych na portalu siepomaga. We wtorek anestezjolodzy ze szpitala na Pomorzanach włączyli się w akcję pomocy Frankowi.

Jak mówiła w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" mama Franka, Ada Kępa - na początku sama nie do końca wierzyła, że się uda. Dziś jest bardzo wzruszona.







- Powiem szczerze, że od paru dni chodzę ze łzami w oczach. Dotarło do nas, że kończy się etap zbierania pieniędzy na leczenie Frania. Powoli dochodzi do nas, że to jest naprawdę koniec, cieszymy się bardzo - mówiła.





Lekarze i pielęgniarki z Kliniki Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Ostrych Zatruć przyjęli wezwanie od Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej z Unii Lubelskiej.









Zbiórka trwa do jutra Medycy wykonali pompki i przysiady oraz wpłacili pieniądze w ramach akcji #GaszynChallenge.Zbiórka trwa do jutra na stronie internetowej

Franek choruje na zanik mięśni, ratunkiem dla niego jest najdroższy lek świata. Zbiórka trwa od lutego.