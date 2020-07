Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

W niedzielę rano w Berlinie, w okolicach dworca kolejowego ZOO, samochód wjechał w tłum ludzi.

Siedem osób zostało rannych, z czego pięcioro ciężko. Poszkodowany jest też kierowca samochodu, który został zatrzymany. Na razie policja nie potwierdza, czy było to celowo działanie. Do zdarzenia doszło rano po godzinie siódmej na Hardenbergplatz w centrum Berlina.



Samochód marki mercedes typu SUV z niewyjaśnionych dotąd przyczyn wjechał w grupę ludzi. Co najmniej siedem osób zostało rannych, z czego pięć ciężko. Ratownicy musieli użyć specjalistycznych narzędzi, by spod samochodu wyciągnąć jedną osobę.



Policja szybko odgrodziła miejsce tragedii. Na miejscu pracują ratownicy, śledczy oraz funkcjonariusze z psami, które wykrywają ślady ładunków wybuchowych. Na razie policja nie podaje szczegółów zdarzenia.