Radni PiS przeciwni podwyżkom za parkowanie. Przedstawiają powody

Nie zgadzamy się na podwyżki w Strefie Płatnego Parkowania w Szczecinie - to stanowisko szczecińskich radnych Prawa i Sprawiedliwości, które przedstawili w środę na konferencji prasowej.

Projekt urzędników magistratu ma trafić pod głosowanie na sesję po wakacjach. Brak nowych miejsc parkingowych, uczciwej komunikacji z mieszkańcami oraz drakońskie podwyżki. To powody, dla których radni PiS deklarują głosowanie przeciwko.Miasto obiecuje parkingowce, ale dopiero za kilka lat. Nie ma zatem powodu, aby wprowadzać podwyżki już jesienią tego roku - mówił szef klubu radnych PiS Marcin Pawlicki. - Wtedy, kiedy powstaną te parkingowce, powinno się dopiero przystąpić do konsultacji.W sprawie Strefy Płatnego Parkowania odbyło się jedno internetowe spotkanie, którego nie można ponownie obejrzeć. Tak Piotr Krzystek i jego urzędnicy poważnie traktują temat, który dotknie portfele mieszkańców - podkreślał radny Dariusz Matecki. - Było jedno spotkanie i tak naprawdę "do widzenia".Jeśli projekt podwyżek wejdzie w życie, w "Strefie A" rok parkowania - opłacając miesięczny abonament - będzie kosztować 3600 złotych, obecnie roczny abonament kosztuje 1500 złotych. Natomiast godzina postoju w "Strefie A" ma kosztować 3,60 czyli o 80 groszy więcej niż dotychczas - mówił radny Maciej Ussarz. - Na przykład w Gdańsku opłata wynosi 3,30 złotych.Radna Agnieszka Kurzawa przypomniała, że Koalicja Obywatelska i Bezpartyjni wprowadzili już m.in. podwyżki opłat podatku od nieruchomości czy też za wywóz odpadów. - Nie fundujcie mieszkańcom Szczecina festiwalu podwyżek - apelowała radna. - To już kolejny raz sięganie do kieszeni mieszkańców Szczecina.Większość rządzącą w szczecińskiej radzie miasta tworzą: Koalicja Obywatelska i Bezpartyjni Piotra Krzystka. Czekamy na stanowisko obu klubów.