Fot. Archiwum prywatne

Olga Brążkowska w poniedziałek wieczorem wyszła ze swojego mieszkania przy ulicy Słowackiego i od tamtej pory nie wróciła. Nie nawiązała też kontaktu z rodziną.

Jak informują bliscy kobiety, zaginiona cierpi na depresję poporodową - w domu czeka na nią 3-miesięczny synek.



Kobieta jest szczupła, ma 160 cm wzrostu, niebieskie oczy i blond włosy do ramion.



Każdy, kto może pomóc w odnalezieniu kobiety, proszony jest o kontakt z najbliższą jednostką policji pod numerem telefonu alarmowego 112 lub Komendą Miejską Policji w Szczecinie pod numerem telefonu 91 821 50 39.



Do akcji włączyła się także organizacja "Śladem zaginionych". To wolontariusze, którzy wspierają rodziny oraz pomagają odnaleźć ich bliskich.