Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego w Policach powiększa się [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Powiększa się baza sprzętu rehabilitacyjnego, który bezpłatnie wypożycza Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach.

Obecnie jest to już kilkadziesiąt rowerów trzykołowych, wózków inwalidzkich, łóżek rehabilitacyjnych, kuli, chodzików, balkoników czy też pionizatorów. Część nowych rzeczy policki PCPR otrzymał od Fundacji Eco Textil.



Wypożyczalnia przeznaczona jest głównie dla osób mających problem z utrzymaniem równowagi, czy też zmagających się z zaburzoną koordynacją ruchową - mówi Aleksandra Kuczyńska z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Dodaje, że sprzęt ten może być wykorzystywany zarówno w domu, jak i w trakcie codziennych spacerów.



- Sprzęt przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności i zaświadczenie od lekarza - może być rodzinnego, że istnieje potrzeba korzystania z takiego sprzętu. Dla osób, które utraciły nagle sprawności organizmu, np. uległy wypadkowi czy złamały np. nogę, taki sprzęt może być wypożyczony tylko poprzez uzyskanie zaświadczenia od lekarza rodzinnego - tłumaczy Kuczyńska.



Wypożyczalnia mieści się w budynku przy ulicy Szkolnej 2 w Policach. Czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.