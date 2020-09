Puchar Świata WUKF w karate. Zawodnicy już na macie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Prawie pół tysiąca zawodników i zawodniczek z 14 państw wystąpi w Pucharze Świata WUKF w karate.

Turniej rozpoczął się w czwartek rano w hali Netto Arena. Jako pierwsi na matę wyszli najmłodsi zawodnicy.



- Uczucie jest bardzo, ale to bardzo fajne. Można reprezentować Polskę, ale też rodzinę, klub, przyjaciół, wszystkich - mówił młody zawodnik.



- Jestem trenerem Kadry Narodowej Karate WUKF. Jest tu naprawdę kilka fajnych ekip, które prezentują super poziom. Warto zaznaczyć, że Polacy, czyli nasz team, nie mam się czego wstydzić. Jest porządna, fajna rywalizacja - opowiadał Jacek Kruk.



- To było rzeczywiście spore wyzwanie organizacyjne. Przede wszystkim przebrnięcie przez cały gąszcz przepisów związanych z koronawirusem, ale koniec końców się udało. Udało nam się ściągnąć tutaj 14 krajów - tłumaczył Paweł Bombolewski, główny organizator Pucharu Świata w karate WUKF.



Turniej potrwa do niedzieli. W weekend zmagania rozpoczną dorośli zawodnicy. Więcej o Pucharze Świata w karate w naszym magazynie "Wszystko na Gorąco".