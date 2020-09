Podwyżki za parkowanie poróżniły gości "Kawiarenki Politycznej"

Podwyżki w Strefie Płatnego Parkowania tematem miejskich w radnych w "Kawiarence Politycznej" Radia Szczecin.

Według przewodniczącej rady miasta z Bezpartyjnych Piotra Krzystka, Renaty Łażewskiej wzrost opłat i włączenie kolejnych ulic do strefy usprawni ruch w mieście. Zmian nie było przez 8 lat - zaznacza Łażewska.- Przez 8 lat - to jest prawie dekada - postępuje tak bardzo rozwój na świecie cywilizacyjny, że rzeczywiście musimy się w tej nowej sytuacji potrafić odnaleźć - dodaje Łażewska.Dominika Jackowski z Koalicji Obywatelskiej twierdzi, że strefa płatnego parkowania powinna zostać poszerzona. Natomiast radni KO prowadzą jeszcze negocjacje z prezydentem Szczecina w sprawie podwyżek.- Zgadzamy się, jeżeli chodzi o zakres tej strefy, natomiast prowadzimy jeszcze rozmowy odnośnie stawek za strefę - podkreśla Jackowski.Podwyżki, w niektórych sprawach związanych ze strefą płatnego parkowania, sięgają nawet 400%. Mitem jest, że dzięki takim zmianom, ruch stanie się bardziej płynny w mieście - mówi Witold Dąbrowski z PiS.- To jest diabelski wynalazek i świadczenie, że poprzez strefę przybędzie nam miejsc i te ponad 70 tysięcy samochodów, które przybyły w Szczecinie, nagle w strefie znajdzie miejsce do parkowania - tłumaczy Dąbrowski.Decyzje o poszerzeniu i podwyżkach w strefie płatnego parkowania radni mają podjąć w najbliższy wtorek. Natomiast zmiany mają obowiązywać od kwietnia.