Przedsiębiorca z okolicy pl. Orła Białego: ludzie pójdą na bruk [ZDJĘCIA]

Szczecińscy działacze Konfederacji domagają się zdjęcia z obrad najbliższej sesji Rady Miasta jednej z uchwał dotyczących placu Orla Białego.

Chodzi o wyłączenie z użytkowania kierowców ulic Łaziebnej i Mariackiej oraz części ulic Tkackiej, Staromłyńskiej, Koński Kierat i Staromiejskiej.



Braku dojazdu to katastrofa dla większości przedsiębiorców prowadzących tu swoją działalność - mówi Bartosz Antonowicz, właściciel warsztatu samochodowego i stacji diagnostycznej.



- Klienci już dzisiaj pytają, jak mają do nas dojechać, gdzie zaparkować żeby w ogóle skorzystać z naszych usług. Stawiają nas pod murem i nikt się nami nie spotkał, nie rozmawiał, nic nie zaproponował. Jeżeli te plany wejdą w życie, to będę miał bardzo duży problem. Prawdopodobnie będę musiał zamknąć interes, a ludzie pójdą na bruk - mówi Antonowicz.



Przeciwko przyjęciu tej uchwały przez Radę Miasta działacze Konfederacji protestować będą we wtorek przez Urzędem Miasta. Początek pikiety o godzinie 11.30.