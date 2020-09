Na stu seniorów szczepi się tylko 8

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

Zaledwie 8 procent seniorów w Szczecinie zaszczepiło się przeciwko grypie w ubiegłym roku. To dane Urzędu Miasta.

Chodzi o osoby, które skorzystały z miejskiego programu darmowych szczepień. Pytała o to w interpelacji radna Prawa i Sprawiedliwości Agnieszka Kurzawa. Dopytywała także o to, jak miasto promuje profilaktykę wśród seniorów.



Zastępca prezydenta Szczecina Michał Przepiera odpowiada, w tym roku, tak samo jak w ubiegłym, program promowany będzie m.in. w przychodniach, gdzie pojawią się plakaty i ulotki, a informacje będą przekazywać też lekarze.



Do szczepień - szczególnie w czasie epidemii - zachęcają medycy i Ministerstwo Zdrowia. Choć jak się okazuje, nie wszyscy mieszkańcy są tym zainteresowani.



- Zaszczepię się. Jak co roku. Chyba pomaga, bo nie chorowałem, nawet nie byłem przeziębiony. - Nie. Dlatego, że dwa lata temu zaszczepiłam się i po pięciu dniach zachorowałam bardzo ciężko na grypę - mówili szczecinianie.



Ze szczepień w tym roku będzie mogło skorzystać ponad 6,5 tysiąca osób. Ruszyły już zapisy. Będą odbywały się od 5 października w dwóch przychodniach Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy: przy ulicy Bolesława Śmiałego i Kopernika. Ze darmowych szczepień przeciwko grypie w Szczecinie będą mogły skorzysta osoby powyżej 65 roku życia.