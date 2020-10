Dekomunizacja pomnika w Cedyni [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Z pomnika na placu Wolności w Cedyni zniknie komunistyczne odznaczenie i zostanie zastąpione godłem państwowym - zdecydowali cedyńscy radni.

To wszystko na polecenie Instytutu Pamięci Narodowej, bo na pomniku znajduje się Krzyż Grunwaldu.



- Pomnik jest to pamiątka czasów minionych. To jest w ogóle specyfika Cedyni. U nas wieża widokowa jest tak naprawdę pomnikiem, a pomnik, który stoi w centrum miasta, nie jest pomnikiem, tylko odznaczeniem - mówi Ryszard Matecki, dyrektor Muzeum Regionalnego w Cedyni.



Krzyż zostanie zastąpiony godłem, ale zmieniona zostanie również tablica. Obecnie jest na niej napis: "Rejon pamięci narodowej Cedynia-Siekierki-Gozdowice 972-1945 odznaczony Krzyżem Grunwaldu II klasy w rocznicę zwycięstwa w 1978 roku". A nowy, zaproponowany przez IPN, będzie brzmiał:



- Dla uczczenia naszych przodków, którzy na przestrzeni wieków, poczynając od czasów Mieszka I współtworzyli wolną Polskę - mieszkańcy ziemi cedyńskiej - mówi Adam Zarzycki, burmistrz miasta.



Krzyż Grunwaldu i stara tablica trafią do miejscowego muzeum, gdzie będą pełnić rolę edukacyjną.