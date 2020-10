Pierwszy krzyż w miejscu nowej parafii [WIDEO, DUŻO ZDJĘĆ]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

To pierwszy krzyż w miejscu, gdzie będzie świątynia. Całe pokolenia mają wyrastać na bożej drodze - powiedział ks. arcybiskup Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński, podczas święcenia krzyża misyjnego i terenu na osiedlu nad Rudzianką w Szczecinie.

To tutaj stanie nowy kościół, przy nowo powołanej parafii pod wezwaniem błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki.



- Nie sposób nie dziękować ludziom z zarządu miasta, z panem prezydentem na czele, radnym miasta. Wszystkim, którzy wspierali to dzieło, aby zachowując wszystkie przepisy prawa polskiego, można było zabezpieczyć prawa ludzi wierzących. W sposób najbardziej szczególny chcę pozdrowić was, którzy przy męczenniku księdzu Jerzym się odnajdujecie - powiedział ks. arcybiskup Dzięga.



W poniedziałek mija 36. rocznica męczeńskiej śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki - przypomniał proboszcz nowej parafii ks. Paweł Płaczek.



- I to miejsce w Szczecinie, z resztą jedyne na terenie naszego województwa poświęcone jego pamięci, jego osobie i życiu. To będzie głośne wołanie o to, abyśmy zawsze zło dobrem zwyciężali. Będzie też miejscem zgromadzeń ludzi, dla których słowo solidarność, wolność, ojczyzna i patriotyzm to są słowa kluczowe, fundamentalne w codziennym, nawet i rodzinnym życiu - dodał ks. Płaczek.



Po poświeceniu krzyża i terenu, gdzie powstanie nowy kościół, ks. arcybiskup Andrzej Dzięga odprawił mszę świętą w intencji nowej parafii.