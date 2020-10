Trybunał Konstytucyjny w rocznicę rozpoczęcia pontyfikatu Jana Pawła II

Jan Paweł II. Fot. Zdzisław Sowiński

Kościół Katolicki na całym świecie wspomina w liturgii św. Jana Pawła II. 22 października to dzień rozpoczęcia pontyfikatu papieża Polaka w 1978 roku.

W czwartek także Trybunał Konstytucyjny zdecyduje, czy zgodny z Konstytucją jest przypadek, w którym prawo dopuszcza możliwość aborcji, jeśli u nienarodzonego dziecka zachodzi podejrzenie kalectwa lub ciężkiej choroby.



Przez dziewięć dni trwała Nowenna w intencji sędziów Trybunału, której patronował św. Jan Paweł II.



Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 r., a już 1 maja 2011 roku został ogłoszony błogosławionym. 27 kwietnia 2014 r. papież Franciszek ogłosił go świętym Kościoła Katolickiego.



Polski papież był wielkim obrońcą życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. W 1997 roku w Kaliszu powiedział pamiętne słowa.



- Naród, który zabija własne dzieci, staje się narodem bez przyszłości. Wierzcie mi, że nie było mi łatwo to powiedzieć z myślą o moim narodzie. Bo ja pragnę dla niego przyszłości, wspaniałej przyszłości. Potrzebna jest przeto powszechna mobilizacja sumień i wspólny wysiłek etyczny, aby wprowadzić w czyn wielką strategię obrony życia - podkreślił.



Ks. Tomasz Kancelarczyk, prezes Fundacji Małych Stópek i organizator Szczecińskiego Marszu dla Życia wierzy w pomyślną decyzję sędziów Trybunału.



- Liczymy, że będzie to odpowiedź, która ochroni nienarodzonych chorych, których, niestety, w obecnym czasie w tak wielkiej ilości, bo ponad 1000 dzieci rocznie zabija się w Polsce w szpitalach - zaznaczył.



W ubiegłym roku w Polsce przeprowadzono ponad 1100 aborcji dopuszczalnych prawnie, z czego prawie 1100 ze względu na prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia nienarodzonego dziecka.



Organizacja Narodów Zjednoczonych poinformowała, że w wyniku aborcji od 1 stycznia do 1 maja na świecie zginęło 14,2 miliona dzieci.



Polskie przepisy (ustawa z 1993 roku o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży) zezwalają na aborcję w trzech przypadkach: kiedy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej, kiedy istnieje prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu i w sytuacji gdy ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego.