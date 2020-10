Ozdabianie ciała pomoże czworonogom

Co łączy zwierzęta i tatuaże? Sobotnia impreza, która odbędzie się pod hasłem "Tatuaże Zamiast Futra".

Impreza startuje o 10 w Karykatura Tattoo przy Łokietka 7.



- Wzory są gotowe, każdy może przyjść i wybrać coś dla siebie - mówi Marta Korzeniak ze szczecińskiego oddziału Stowarzyszenia Otwarte Klatki. - Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w wydarzeniu. Cały dochód z wydarzenia zostanie przekazany na wsparcie lisów uratowanych z ferm futrzarskich przez aktywistów oraz na walkę z przemysłem futrzarskim. Podczas wydarzenia będzie można zrobić sobie tatuaż i dowiedzieć się trochę więcej o działalności Otwartych Klatek.



Tatuowanie potrwa do godziny 20.



Stowarzyszenie podaje, że w Polsce każdej jesieni zabija się na futra ok. 5 mln norek, lisów, jenotów.