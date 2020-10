Sprawdziliśmy jak wygląda sytuacja na Cmentarzu Centralnym

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Tłumy na szczecińskim cmentarzu - informowali nasi słuchacze, a nasz reporter sprawdził jak rzeczywiście wygląda sytuacja na Cmentarzu Centralnym.

W piątek premier Mateusz Morawiecki poinformował, że od soboty do poniedziałku nekropolie będą zamknięte, to z powodu epidemii koronawirusa. Po godzinie 16 rozdzwoniły się w naszej redakcji telefony.



- Na cmentarzach jest tłum. - Jakie tam są korki, tysiące ludzi idzie na cmentarz - mówili słuchacze.



Nasz reporter sprawdził, jak sytuacja wyglądała po godzinie 19.



- Słaba frekwencja, mało co osób jest. - Może jeszcze nie wiedzą. Jakby ludzie wiedzieli to wczoraj, to podejrzewam, że od rana byłby natłok. Na pewno byłoby dużo więcej osób - mówili szczecinianie.



To, że tłumów nie ma, potwierdził też pan Andrzej, sprzedawca kwiatów i zniczy przy cmentarzu. Dodał też, że decyzja o zamknięciu została podjęta zbyt późno. Stracą na tym przedsiębiorcy.



- Sprzedawcy, którzy rozłożyli się przed pierwszą bramą, mają problem. Wykupili miejsca po 500 zł za metr kwadratowy, a tego utargu nie będą mieli - mówi sprzedawca.



Decyzję rządu skomentował na Facebooku prezydent Szczecina Piotr Krzystek. Napisał: "Tak się po prostu nie robi, nie na ostatnią chwilę. Co miało na celu tak długie zwlekanie z decyzją? Z czego to wynika? Brak pomysłu czy bałagan? Sam nie wiem co gorsze." Zwrócił uwagę na sytuację przedsiębiorców, którzy mieli np. sprzedawać kwiaty i znicze, a także na wydatki, jakie miasto musiało ponieść, by przygotować choćby transport publiczny.



Władze Stargardu zdecydowały, że cmentarze w mieście czynne będą w piątek aż do północy. Cmentarz Centralny otwarty jest do godziny 21.