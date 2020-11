Znany statek-muzeum przejdzie remont

SS "Sołdek" to masowiec o napędzie parowym. Fot. Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku

Pierwszy wybudowany w Polsce po II wojnie światowej statek rudowęglowiec "Sołdek" przejdzie remont.

"Sołdek" pływał w barwach Polskiej Żeglugi Morskiej 31 lat - mówi Małgorzata Bochenek z działu promocji Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku.



- "Sołdek" poszedł na remont, ponieważ statki-muzea raz na 10 lat muszą przechodzić przegląd. Jest to możliwe dzięki dofinansowaniu z projektu "2 statki - wspólne morze" ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest to pierwszy tak duży remont od 35 lat, czyli od momentu, kiedy "Sołdek" został udostępniony dla zwiedzających - mówi Bochenek.



Kapitan Wiktor Czapp pływał na parowcu "Sołdek". Statek tworzył tzw. most węglowy ze Szczecina do Kopenhagi.



- To był statek, że tak powiem, zwariowany. Ja nigdy w swoim zawodzie nie pływałem na takich jednostkach, które rano wchodziły do Kopenhagi, a wieczorem już były w Szczecinie. On robił po trzy rejsy w tygodniu. Żaden marynarz nie oczekiwał jakichś warunków na tym statku, tam wszyscy myśleli tylko o biznesie - mówi Czapp.



Bandera na rudowęglowcu "Sołdek" została podniesiona w Szczecinie. W Polskiej Żegludze Morskiej statek pływał od 1951 roku do 1981 roku. W swoich ładowniach przewiózł 3.5 miliona ton towarów.