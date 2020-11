Koronawirus uniemożliwił przemarsz. Ale Rajd Niepodległości pojechał [WIDEO, DUŻO ZDJĘĆ]

Zamiast tradycyjnego marszu - rajd samochodowy. Tak szczecinianie świętują rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Chcący upamiętnić 102. rocznicę spotkali się w samo południe ma Łasztowni. Stamtąd kawalkada ruszyła ulicami miasta.- Jesteśmy patriotami, kochamy swój kraj, nie ma opcji: musimy tu być! - Dla nas cztery koła, to całe życie. Patriotycznie jeździmy - mówili uczestnicy.- Nie chcieliśmy, by tak ważne obchody jak Święto Odzyskania Niepodległości odbyły się bez oddźwięku. Dlatego też zdecydowaliśmy się na formę rajdu - dodał Artur Szczodry z Porozumienia Środowisk Patriotycznych.Samochody przejechały między innymi przez plac Solidarności i plac Rodła. Finał ok. godz. 15 na Wałach Chrobrego - tam zostanie odśpiewany Mazurek Dąbrowskiego.