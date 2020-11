Kto i jak może zmieniać rządy w Polsce?

O to właśnie spierali się goście audycji "Radio Szczecin na Wieczór". W godzinnej dyskusji politycy i politolodzy dyskutowali o aspekcie politycznym Strajku Kobiet.

Ludzie mają prawo domagać się zmian - tłumaczy polityk Koalicji Obywatelskiej, Grzegorz Napieralski.- Każdy z nas ma prawo takie postulaty stawiać. Kiedyś politycy Prawa i Sprawiedliwości, choćby na marszach w obronie Radia Maryja również ostro dyskutowali z władzą, ostro o władzy mówili, stawiali postulaty, a potem wygrali wybory - argumentował.Od decydowania o przyszłości kraju są wybory, w których Polacy już podjęli decyzję - przypomina Tomasz Rzymkowski z Prawa i Sprawiedliwości.- W demokratycznym państwie nie decyduje "ulica", grupka zrewoltowanych pań, które mają słuszne czy niesłuszne postulaty - nie wnikam, ale uważam, że niesłuszne - w państwie demokratycznym, w państwie prawa nie mają mandatu do tego, aby zmieniać kształt rządu - zaznaczył Rzymkowski.W pierwszych dniach strajku pojawiły się głosy, że uczestnicy manifestacji chcą przywrócenia kompromisu aborcyjnego, czyli usuwania ciąży w przypadku zagrożenia życia matki lub ciężkiej choroby dziecka.W ostatnich dniach organizatorki protestu sformułowały jednak postulaty. To między innymi pełnia praw do aborcji, prawa społeczności LGBT, wprowadzenie świeckiego państwa, usunięcie religii ze szkół oraz dymisja rządu Prawa i Sprawiedliwości.