Nowa spółka ma przejąć szpital w Kamieniu Pomorskim

Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Powiat chce utworzyć spółkę, która przejmie szpital w Kamieniu Pomorskim. Uchwałą w tej sprawie radni zajmą się podczas poniedziałkowej sesji.

Ma to być „Szpital w Kamieniu Pomorskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. To kolejny pomysł władz powiatu na rozwiązanie problematycznej sytuacji placówki w Kamieniu Pomorskim.



Samorząd nie może dogadać się ze spółką EMC, która teraz prowadzi szpital. Spór dotyczy między innymi likwidowania oddziałów. Spółka zamknęła m.in. oddział chirurgiczny tłumacząc, że jest zbyt kłopotliwy w prowadzeniu, a na to nie zgadzały się lokalne władze.



Już na początku tego roku starosta kamieński Józef Malec proponował, by gminy utworzyły spółkę samorządową, która poprowadzi szpital. Miała być ona finansowana w połowie przez powiat, a w połowie przez gminy. Te jednak nie były zainteresowane.



Spółka EMC placówkę dzierżawi od 2008 roku. Umowa obowiązuje do 2028 r.