Protest Solidarności przed Urzędem Miasta Szczecin [WIDEO, ZDJĘCIA]

Kiedyś bronił elektrowni Dolna Odra, a dziś się od nas odwrócił - tak związkowcy z Solidarności komentowali zamiary prezydenta Szczecina Piotra Krzystka, aby razem z niemieckim inwestorem wybudować kotły gazowe w Ciepłowni Dąbska.

O godz. 10 przed Urzędem Miasta odbył się protest pracowników elektrowni Dolna Odra oraz tej na Pomorzanach.Zdaniem przewodniczącego Solidarności na Pomorzu Zachodnim, Mieczysława Jurka - działania Miasta mogą spowodować, że 300 pracowników straci zatrudnienie.- Dzisiaj stało się coś panu prezydentowi, że zapomniał o tym, w którym komitecie jest i jakich racji broni. Dyrekcja Dolnej Odry i PGE powinna usiąść do rozmów z Miastem i wzajemnie się przekonać, by zawrzeć wieloletnią umowę na takich warunkach, by opłaciło się to wszystkim stronom - powiedział.W proteście wzięło udział ponad 20 osób. Urzędnicy argumentują, że inwestycja powstanie, bo została dofinansowana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.Decyzję w tej sprawie radni mają podjąć podczas trwającej sesji Rady Miasta.