SLD chce pomóc stoczni. Byli stoczniowcy: Sojusz zawsze tylko szkodził

Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Sojuszu Lewicy Demokratycznej Krzysztof Gawkowski zadeklarował podczas pobytu w Szczecinie, że SLD chce pomóc przemysłowi stoczniowemu w naszym regionie.

Tymczasem byli pracownicy Holdingu Stoczniowego, który upadł w czasach rządów SLD twierdzą, że partia ta w żadnym wypadku nie pomogła stoczni. A w czasach Sojuszu zaczął się powolny upadek branży.



Mamy pomysł jak pomóc przemysłowi stoczniowemu na Pomorzu Zachodnim - zapewnia Krzysztof Gawkowski z Sojuszu Lewicy Demokratycznej.



- Na pewno nie poddamy się w kwestii walczenia o to, żeby przemysł stoczniowy dalej Pomorzem Zachodnim stał. Na pewno nie ugniemy się w tych wszystkich słowach, które słyszymy w Parlamencie, że: przemysł stoczniowy tak, ale generalnie nie ma na to pomysłu. My pomysły mamy - mówi Gawkowski.



Były wiceprezes Holdingu Stoczniowego Ryszard Kwidziński jest zdziwiony takimi słowami i przypomina, że Sojusz nie pomógł stoczni, gdy ta była w kłopotach.



- Właśnie zastanawiam się, kiedy SLD komukolwiek pomagało. Ale jeżeli chodzi o tamte czasy, to tylko i wyłącznie szkodziło - mówi Kwidziński.



Przewodniczący "Solidarności 80" w Stoczni Jacek Kantor dodał, że Sojusz Lewicy Demokratycznej nawet nie wynegocjował okresu przejściowego dla polskich stoczni, gdy nasz kraj wchodził do Unii Europejskiej.



- Jak Sojusz nas wprowadzał do Unii, to nie wynegocjował w traktacie okresu przejściowego. Później zrobił się problem, że te pieniądze, które mieliśmy dostać na uruchomienie przemysłu stoczniowego, nie były notyfikowane. I to wtedy Komisja Europejska uznała, że jest to nielegalna pomoc publiczna - mówi Kantor.



Brak okresu przejściowego dla polskich stoczni był jedną z przyczyn ich upadku, gdyż pomoc państwa dla branży Unia Europejska uznała za nielegalną.

