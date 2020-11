Aby zająć dobre miejsce trzeba być na nabrzeżu nawet przed godz. 5 rano. Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

To czas na sandacze, więc w weekend nad brzegiem Odry w centrum miasta stoi wędkarz przy wędkarzu.

Wędkarzy indagowała reporterka Radia Szczecin, Katarzyna Świerczyńska.



- Wędkuję przez 60 lat. Tu bierze sandacz, to jedno z najlepszych miejsc w Europie.

- Ten do wyrzucenia, za mały. Do zobaczenia za dwa lata.

- Mój wymiarowy, ma 52 centymetry. Można go wziąć.

- A tego można wyrzucić do wody!

- Co z nimi robimy? Zjadamy! Na święta...

- Jeśli robicie program kulinarny, to zaproście Gesslerową... Wędkujemy, żeby zabrać do domu - mówili wędkarze.



