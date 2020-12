Oszustwa "na Mikołaja" w Zachodniopomorskiem

Zdaniem Elżbiety Ałtyn, oszuści wiedzą do kogo dzwonią. Fot. pixabay.com / Pexels (CC0 domena publiczna)

Policja i pomoc społeczna ostrzegają seniorów przed oszustami "na Mikołaja". Próby wyłudzenia pieniędzy zgłosili starsi mieszkańcy Sianowa w Zachodniopomorskiem.

Jak powiedziała Radiu Koszalin Elżbieta Ałtyn, szefowa sianowskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, oszuści telefonują, pytają m.in., czy ktoś seniorowi pomaga, a potem informują, że mają dla nich paczkę...- Wprawdzie paczka za darmo, ale trochę trzeba za nią trochę zapłacić... Nie pada kwota. Kiedy jedna z seniorek powiedziała, że nie otwiera drzwi i w związku z tym nie będzie mogła jej odebrać, usłyszała, że będzie musiała ją odebrać z poczty i jeszcze ponieść koszty związane z przesyłką - relacjonowała.Zdaniem Elżbiety Ałtyn, oszuści wiedzą do kogo dzwonią.- Telefony są wykonywane z tzw. numerów nieznanych na telefony komórkowe seniorów. To oznacza, że ktoś musiał te numery gdzieś udostępnić prowadząc wcześniej rozeznanie na temat samotnych seniorów - powiedziała.Policjanci napominają, by - zwłaszcza w okresie przedświątecznym - być ostrożnym.