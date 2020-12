Obwodnica Kołbaskowa. Są pieniądze, są projekty

Elementem obwodnicy Kołbaskowa będzie duży węzeł, który będzie integralną częścią przyszłej Obwodnicy Zachodniej Szczecina. źródło: GDDKiA

Szczeciński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wybrał wykonawcę, który zaprojektuje planowaną Obwodnicę Kołbaskowa.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła szczecińska firma "Pracownia Projektowa Dróg i Mostów DiM", która zaproponowała cenę nieco ponad 1,5 mln złotych. Umowa może być podpisana w tym roku.



- Będzie to 6 kilometrów nowej drogi. Początek - na Węźle Kołbaskowo. Koniec inwestycji - na drodze nr 13, za Kołbaskowem, w kierunku Rosówka - poinformował dyrektor oddziału, Łukasz Lendner.



Pozostali oferenci mogą się jednak jeszcze odwołać. Co to oznacza?



- Termin podpisania umowy może się zmieniać, bo odwołania muszą być rozpatrzone przez Krajową Izbę Odwoławczą - podkreślił rzecznik Oddziału, Mateusz Grzeszczuk.



Elementem obwodnicy Kołbaskowa będzie duży węzeł, który będzie integralną częścią przyszłej Obwodnicy Zachodniej Szczecina.