Szczecin pamięta: 39. rocznica wprowadzenia stanu wojennego [WIDEO, ZDJĘCIA]

W 39. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego przedstawiciele władz województwa i posłowie Prawa i Sprawiedliwości na pl. Grunwaldzkim, przed tablicą upamiętniającą Ofiary Stanu Wojennego złożyli wiązanki kwiatów.

Jest to trudny moment w historii naszego kraju i musimy o nim pamiętać - powiedział Marek Subocz, wicewojewoda zachodniopomorski.- Żyjąc w wolnym i niepodległym państwie musimy pamiętać o tych, którzy walczyli, dzięki którym dziś możemy żyć w demokratycznym kraju. Musimy pamiętać, żeby takie sytuacje absolutnie nie miały miejsca. I te osoby, które wtedy, w tym trudnym czasie walczyły z reżimem komunistycznym... dzisiaj musimy o nich pamiętać, muszą być wynagrodzone - podkreślił.Jest to ważne wspomnienie, również polityczne. Mamy do czynienia z wielkim zrywem solidarnościowym, niepodległościowym i z próbą zdławienia tego ruchu - dodał Leszek Dobrzyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości.- Z jednej strony są to wspomnienia, dosyć żywe wspomnienia, bo miałem 15-16 lat, ósma klasa szkoły podstawowej, ojciec - stoczniowiec "na Gryfii", wszystko działo się niejako na moich oczach, na oczach młodego, ale już świadomego człowieka - tu, w centrum Szczecina również - wspominał Dobrzyński.O godz. 13 zostaną złożone kwiaty przed tablicą przy głównej bramie Stoczni Szczecińskiej.