"RSnW" o stanie wojennym: Wojna wypowiedziana narodowi i uderzenie w Solidarność

39. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w opinii gości "Radia Szczecin na Wieczór".

Stan wojenny był wojną wypowiedzianą narodowi - powiedział prof. Wojciech Roszkowski, ekonomista i historyk. - Teza o obronie Polski przed inwazją obcą pojawiła się znacznie później. Zresztą kompletnie kontrfaktyczna, dlatego że wiemy, że to generał Jaruzelski parę dni przed wprowadzeniem stanu wojennego sam dopytywał się na Kremlu, czy gdyby coś nie poszło tak, jak planuje, czy towarzysze sowieccy pomogą.Stan wojenny był nie tylko potężną operacją militarną - dodał dr Jarosław Szarek, prezes Instytutu Pamięci Narodowej. - Ale od samego początku, doskonale nawet przed stanem wojennym przygotowywaną operacją propagandową, a w tym niestety komuniści byli bardzo skuteczni. Ta teza o zagrożeniach, że Solidarność prowadzi do ruiny gospodarczej że jest groźba interwencji sowieckiej.- Istotą wprowadzenia stanu wojennego było uderzenie w Solidarność - dodał dr Artur Kubaj, historyk specjalizujący się w tematyce "Solidarności", prezes Radia Szczecin. - Solidarność, która wyrażała poparcie społeczne. Właśnie ten 10-milionowy ruch; tą nadzieję, że Polska odzyska wolność, suwerenność. Taka była istota i o tym mówił na tajnym posiedzeniu gen. Jaruzelski, natomiast to, że później przez lata była budowana legenda mniejszego zła, iż to Rosjanie nam realnie zagrażali, to było budowanie tego mitu i to było skuteczne.Stan wojenny wprowadzono 39 lat temu, w niedzielę 13 grudnia 1981 roku. Polskie Radio nadało przemówienie generała Wojciecha Jaruzelskiego, w którym poinformował on o ukonstytuowaniu się Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego i wprowadzeniu na terenie całego kraju stanu wojennego dekretem Rady Państwa.