Brak rozliczenia sprawców masakry w 1970 roku to skandal i zaniedbanie

Wielki skandal i zaniedbanie: polski wymiar sprawiedliwości nie stanął na wysokości zadania - ani sprawcy masakry szczecińskiego Grudnia'70 ani sprawcy stanu wojennego nie odpowiedzieli za swoje czyny - mówił w "Rozmowie pod krawatem" szef zachodniopomorskiej Solidarności, Mieczysław Jurek.

W czwartek minie 50 lat od chwili, gdy stoczniowcy w Szczecinie wyszli na ulicę przeciwko władzy komunistycznej. Służby użyły broni, zginęło 16 osób, prawie 300 zostało rannych.- Wymiar sprawiedliwości nie stanął na wysokości zadania mimo, że my wielokrotnie - jako NSZZ Solidarność - zwracaliśmy się o rozliczenie sprawców masakry grudniowej. To można określić mianem jednego, wielkiego skandalu i zaniedbania. Oczywiście, jest to zaniedbanie wszystkich ekip politycznych i rządowych od 1970 roku. A może im nie zależało na tym, żeby to wyjaśniać?! - mówił Mieczysław Jurek.Przewodniczący zachodniopomorskiej Solidarności podkreślał, że nigdy nie jest za późno, aby wreszcie uhonorować i wypłacić zadośćuczynienie osobom pokrzywdzonym w protestach przeciwko komunistycznej władzy.