Gróbarczyk wymienia inwestycje i odpiera zarzuty opozycji

Wystarczy zobaczyć, jakie rzeczy wyprawiano za ich czasów - były minister gospodarki morskiej w "Rozmowach pod krawatem" odpierał zarzuty polityków Koalicji Obywatelskiej.

Marek Gróbarczyk zwracał uwagę na realizowane inwestycje: rozbudowa terminala gazowego w Świnoujściu, pogłębienie toru wodnego, modernizacje w portach, budowa tunelu w Świnoujściu oraz przekop Mierzei Wiślanej.Gróbarczyk przyznał, że szczególnie krytykowany projekt budowy promów w Szczecinie okazał się zadaniem trudniejszym niż się można było spodziewać. - To jest oczywiste, że trzeba przystąpić do budowy i takie prace cały czas są prowadzone. Natomiast, że jest to temat niełatwy, to chyba wszyscy są tego świadomi, a nadmiernie egzagerowane przez opozycję myślę, że w niektórych momentach było aż niesmaczne - powiedział Marek Gróbarczyk.Wcześniej Gróbarczyk tłumaczył, że prace nad budową promu opóźniają się ze względów projektowych.