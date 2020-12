RSnW: usprawiedliwienie chamstwa, czy walenie pałą po łbach kobiet?

Obok koronawirusa i wyborów prezydenckich tzw. Strajk Kobiet był najmocniejszym wydarzeniem na polskiej scenie politycznej - zgodzili się zachodniopomorscy parlamentarzyści w programie Radio Szczecin na Wieczór.

Polityków podzieliły jednak wnioski. Jak mówił Leszek Dobrzyński z Prawa i Sprawiedliwości poziom agresji październikowych protestów przekroczył dopuszczalne granice.- To usprawiedliwianie chamstwa, grubiaństwa, agresji i wulgarności będzie nam się odbijało długo w czasie i przyniesie podobne skutki, jakie przynosiło każde załamanie dobrych obyczajów - ocenił.Według posła Lewicy, Dariusza Wieczorka zdarzały się przypadki agresji i profanacji. Chodzi jednak o sprawy kobiet - zaznaczył.- Skupiamy się na jednostkowych zachowaniach, które - żeby było jasne - ja też potępiam. Ale to nie jest klucz do całej sprawy - zaznaczył.Podobnie wypowiadał się poseł Platformy Obywatelskiej, Artur Łącki.- Zgadzam się z panem posłem Wieczorkiem; nie do przyjęcia są - jeśli w ogóle były, bo ja nie słyszałem - ataki na kościoły. Ale również nie do przyjęcia jest walenie pałą po łbach kobiet na tych strajkach - powiedział.Jednym z głównych postulatów tzw. Strajku Kobiet była aborcja na żądanie.