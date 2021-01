Dobrzyński o ,,aferze szczepionkowej": Nazwiska uprzywilejowanych wciąż te same

Czasy się zmieniają, a wciąż niektórzy są ,,równi" a inni ,,równiejsi" - tak skandal na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym komentował w Rozmowie pod krawatem poseł Prawa i Sprawiedliwości Leszek Dobrzyński.

Jak się okazało, zamiast podać wszystkie możliwe szczepionki na koronawirusa medykom z WUM-u, poza kolejnością zaszczepiono grupę aktorów oraz dyrektorów prywatnej telewizji.Zdaniem Leszka Dobrzyńskiego, to symboliczny przykład.- Można chyba zacytować film, bodajże ,,Psy", tam była taka scena: ,,Czasy się zmieniają, a pan jest wciąż w komisji", tutaj też czasy się zmieniają, a grupa uprzywilejowana zawsze składa się mniej więcej z tych samych osób. Oczywiście mam tez pojęcie skali, ktoś powie: ,,to tylko 18 dawek", no ale tych 18 dawek nie trafiło do ludzi, do których powinno było trafić, czyli do medyków - oceniał parlamentarzysta.Dobrzyński podkreślał jednocześnie, że gdy ujawniono sprawę starosty z PiS, który również zaszczepił się poza kolejnością - to został z partii natychmiast wydalony.