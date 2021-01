Stowarzyszenie byłego radnego prezydenta oddaje Miastu ponad 100 tys. zł

Maciej Szyszko. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Nieprawidłowości na ponad 100 tysięcy złotych w rozliczeniach byłego radnego z klubu prezydenta Szczecina - to efekt kilku kontroli, jakie urzędnicy przeprowadzili w Stowarzyszeniu Prawy Brzeg Kultury.

Jego prezesem wtedy był Maciej Szyszko, do 2019 roku radny Bezpartyjnych. Szyszko sam złożył mandat, ogólnie informując o "uchybieniach w rozliczeniu zadania publicznego". Ostatecznie zwrócił też 108 tysięcy zł nienależnie wydanych dotacji.



A teraz Szyszko ubiega się o umowę zarządzania obiektem powstałym ze Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego - który projekt sam wcześniej złożył.



Pierwsza kontrola dotyczyła "prowadzenia dziennego Domu Pomocy Społecznej oraz Klubu Seniora". Tymczasem, jak się okazało w kolejnych postępowaniach dotyczących innych dotacji, nieprawidłowości jest więcej.



To, między innymi, umowy podpisywane przez Stowarzyszenie z jego prezesem Szyszką i na wykonywanie usług przez "należące do niego podmioty". Czytamy również o zawieraniu umów z osobami spokrewnionymi z byłym radnym. Mowa także o wypłacaniu pieniędzy w dniu podpisania umowy, a jeszcze przed wykonaniem usługi.



Lista uchybień jest dłuższa, ostatecznie Maciej Szyszko zwrócił 108 tysięcy złotych. Urząd nie powiadomił prokuratury, bo jak wyjaśnia biuro prasowe "nieprawidłowości o których mowa zgodnie z kodeksem karnym nie kwalifikują się jako przestępstwo, a jedynie niezgodność z prawem".



Teraz Szyszko wziął udział w dwóch przetargach na zarządzanie obiektem sportowo-rekreacyjnym Bukovasport. Sam go wcześniej zgłosił do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Nasze pytania o jego wiarygodność, także jako byłego radnego i osobę publiczną, Maciej Szyszko nazywa "atakiem": - Myślę, że to jest otwarta procedura przetargowa, nie jestem pozbawiony praw obywatelskich, mam prawo do zgłaszania ofert - powiedział nam były radny.



Szyszko za zarządzanie Bukovasport w Podjuchach chce ponad 22 tysięcy zł miesięcznie. Urzędnicy miejskiego ZBiLK-u obecnie rozpatrują tę ofertę.