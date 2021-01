Ile punktów w regionie będzie szczepić?

W piątek ruszają zapisy dla seniorów powyżej 80. roku życia. To pierwsza grupa, która otrzyma preparaty w ramach powszechnych szczepień populacyjnych.

Zarejestrować się można dzwoniąc pod numer 989. 202 punkty w regionie będą szczepić pacjentów przeciwko Covid-19.- Infolinia będzie działać od północy - mówiła, w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji", Małgorzata Koszur, rzecznik zachodniopomorskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. - Jeśli ta osoba, dzwoniący pacjent ma numer telefonu komórkowego, to wówczas SMS z potwierdzeniem rejestracji otrzyma na telefon komórkowy. Jeżeli to będzie odleglejszy termin, to na dzień przed szczepieniem otrzyma przypomnienie, że jutro jest już dzień szczepienia i przypomniana będzie konkretna godzina oraz miejsce szczepienia.Zarejestrować można się także przez Internet. Wszystkie szczegóły są na stronie Ministerstwa Zdrowia.- Pacjent, po tym jak się zarejestruje, dostanie e-skierowanie na szczepienie, ważne jest ono przez 60 dni - dodaje Koszur. - Jeśli ktoś w ciągu tych 60 dni nie zdecyduje się na szczepienie, to wówczas będzie mógł ponownie się zarejestrować. Jego prawo nie wygasa, nadal może zarejestrować się na szczepienie, tylko wtedy już korzysta z kolejności wynikającej zapisów na szczepienie, a nie z przywileju wynikającego z jego grupy wiekowej.Z kolei 22 stycznia rozpocznie się rejestracja osób powyżej 70. roku życia.Szczepienia w Polsce rozpoczęły się 27 grudnia. Jako pierwsi procesowi poddawani są pracownicy sektora służby zdrowia. Do wczoraj w naszym kraju zaszczepiło się prawie 338 tysięcy osób.